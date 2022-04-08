نائب محافظ الوادي الجديد تتابع توزيع مساعدات حياة كريمة

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال توزيع المرحلة الأولى من صناديق الحماية الإجتماعية المقدمة من مؤسسة حياة كريمة بقريتي بدخلو والقصر بمركز الداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز ومنسقي حياة كريمة بالمركز.

وأكدت نائب المحافظ ضرورة مراعاة وصول المساعدات للحالات الأكثر إحتياجًا وحصر الحالات المستحقة غير المدرجة ضمن أي مبادرات أو جمعيات، لإدراجها بالمراحل القادمة.

كانت المحافظة قد استقبلت ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية كدعم للحالات الأكثر إحتياجًا على مستوى المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

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