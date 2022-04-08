سوتس بالعربي الحلقة 7.. صديق أحمد داود يورطه في أزمة جديدة

أذيعت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي، الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأحمد داوود ضمن الموسم الرمضاني الحالي، ويذاع عبر قنوات CBC.

أحمد داود

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي استمرار محاولة آدم منصور (أحمد داود) إثبات نفسه داخل مكتب المحاماة، لكنه ورطه صديقه مروان في قضاياه لينقذه آدم مرتين، فبجانب دفعه للكفالة بعدما تم حبسه، أنقذه مرة أخرى من الموت على يد عصابة تجارة المخدرات بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين).

وتمكن آدم بالتعاون مع زين من إقناع سارة (ليلى عز العرب) صاحبة ماركة ملابس شهيرة بالتخلي عن رغبتها في تصفية جميع أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، وتلقّى آدم بدلة هديّة من سارة لتشكره على عمله معها.

ومسلسل "سوتس" الذي بدأ تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.