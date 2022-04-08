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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنا متأمن.. مبادرة لـ خفض نسبة إنفاق المواطن على الصحة من ماله

صدى البلد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساء اليوم، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة، وخفض نسبة إنفاق المواطن على الصحة من جيبه الشخصي، مع ضمان العلاج بأعلى معايير الجودة العالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=337180565248706&id=100068702945413

التامين الصحي الشامل التأمين الصحي الرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية

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