عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مثقفون بمدينة نقادة يبدأون تنفيذ أول مسرح شعبى يحوى موهوبين مدينتهم

عرض مسرحى بنقادة
عرض مسرحى بنقادة

تحت شعار " المسرح حياة" و تبنى قضية " نسيج واحد..مصر أولاً" بدأ مثقفون ومبدعون بمركز نقاده جنوب قنا ، فى تأسيس أول مسرح شعبى يضم مسلمين ومسيحيين، لكى يكون ممثلاً لمدينتهم فى المحافل و الفعاليات المختلفة يحتوى الموهوبين والمبدعين من أبناء المدينة، بجانب تكليفه بمعالجة القضايا بالفن الهادف.


مدينة نقادة التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ، رغم ثرائها بالمبدعين فى كافة المجالات، إلا أنها بلا فريق مسرحى يمثلها حتى الآن ويناقش قضاياها وهمومها من خلال مبدعيها وفنانيها المنتشرين والمشاركين فى فرق كبيرة خارج أسوار مدينتهم. 

 

تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة .. إحلال وتجديد للبنية التحتية بمدينة قنا

الكشف على 556 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في قنا

 


قال جرجس ثروت رزيقى" مدرس لغة انجليزية، عضو اتحاد كتاب مصر" أكتب للأطفال من عام 1990 بالمسرح الكنسى، و راودتنى فكرة منذ فترة بأن يكون لمدينتى " نقادة" فريق مسرحى يجمع كافة فئات المدينة ، لكى نعرض منه خلاله القضايا المختلفة، وفى الفترة الأخيرة بالمشاركة مع أصدقاء مسلمين ومسيحيين، بدأنا فى تنفيذ الفكرة بمخاطبة الموهوبين والمبدعين من أبناء مركز نقاده، ونسعى لضم أكبر عدد ممكن لتكوين فريق مسرحى متنوع و متميز.


و تابع رزيقى، نهدف لعرض قضايانا بإبداعات أبنائها ، لأنهم الأجدر والأقدر على توصيل رسالة صحيحة وقوية عن بلادهم، كما نسعى لإخراج طاقات الشباب إلى النور، فبلادنا مليئة بالمواهب والمبدعين، لكن يحتاجون من يكتشفهم وينمى إبداعاتهم، وقضيتنا الأساسية بعد اكتمال تأسيس الفريق المسرحى سوف تكون لنسيج واحد و شعب واحد ، لا فرق بين مسلم و مسيحى، إضافة لإبراز دور الشباب الذى يضحى بحياته حتى نعيش نحن فى آمن و أمان، و بعدها سوف يتم طرح واقتراح قضايا أخرى متنوعة.
و أشار رزيقى، إلى أن نقاده كان بها فريق مسرحى داخل الكنيسة، وتوقفت أعماله منذ سنوات طويلة، لكن ما نقصده أن يكون هناك فريق خارج الكنيسة لكل الأطياف، حتى يعبر بواقعية عن مدينة نقاده، لافتاً إلى أنه جرى تنفيذ عرض مسرحى بالتزامن مع ذكرى تأسيس المسرحى العالمى فى 27 مارس الماضى بعنوان " كفر أصيل"، ولاقى العرض إعجاب الجميع رغم تواضع الإمكانيات المتاحة.


و يأمل عضو اتحاد كتاب مصر، فى مساعدة وزارة الثقافة لكى يكتمل تأسيس الفريق المسرحى الأول لمركز نقاده، قبل أن يصاب أعضاء الفريق باليأس ويذهب كل  شخص فى طريقه،  و وقتها سوف يكون من الصعب إيجادهم مرة أخرى، خاصة و أن نقاده بكل تراثها تكاد تكون المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى ليس لها فريق مسرحى ، فى حين أن هناك قرى لها فريق مسرحى.


فيما قال رأفت كمال " رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة القبطية بنقاده "، من حوالى نصف قرن كنا نسمع و نرى فريق مسرح داخل الكنيسة، وكان هناك تشجيع من مهرجان الكرازة المرقسية للفريق وكان نفسنا يستمر، لكنه توقف ما أدى إلى فقدان مركز نقادة لأى فريق مسرحى، لذلك أصبحت الفكرة ملحة وضرورية لتكوين فريق مسرحى خاص بالمدينة، نناقش من خلاله قضايانا الوطنية فى إطار عام، و أن يكون الفريق محتوياً للجميع مسلمين و مسيحيين وكل الطوائف.

 

و أضاف كمال، وجدنا تشجيع كبير من الجميع لتأسيس أول فريق مسرحى، ما بين داعمين للفكرة و آخرين مشاركين، لكن نحتاج لجهد أكبر لسرعة تشكيل الفريق خاصة و أن الدولة تشجع المواهب والإبداع وعلينا استثمار ذلك، لاحتواء وضم كل من هو موهوب فى التمثيل أو أى مجال يتعلق بالفن ، لكى نرفع مستواه وندعمه للأفضل، و طموحنا كبير فى أن يساعدنا الجميع لتنمية مواهب الشباب فى بلادنا.


و قال محمد تكرونى ، سعيد بالمشاركة فى أن أكون أحد المؤسسين لأول فريق مسرحى بمركز نقاده، لاحتواء المواهب التى يزخر بها المركز والقرى التابعة له، ويكون للمدينة مسرحها الذى يمثلها فى المناسبات والفعاليات المختلفة، و أطالب الجميع أفراد أو مؤسسات بدعم ميلاد أول فريق مسرح بنقاده حتى يرى النور، ويمارس دوره فى معالجة القضايا المختلفة التى لن تجد طريقً للحل إلا بالثقافة و الفن.

 

 

 

عرض مسرحى بنقادة
عرض مسرحى بنقادة
عرض مسرحى بنقادة
عرض مسرحى بنقادة
عرض مسرحى بنقادة

 

قنا نقاده فريق مسرحى المدينة أول مسرح شعبى المسرح حياة الفن الهادف مسلمين مسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

مشروع صكوك الإطعام يرسل ثلاثة أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية بقنا

بينهم قيادات كنسية..مسيحيون يشاركون الإفطار على مائدة رحمن بـ نجع حمادي ..صور

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

بديل محمد صلاح المحتمل.. أبرز أرقام جنابري بقميص بايرن ميونيخ

دعاء قبل الفجر بدقائق.. 5 كلمات تقضي حاجتك وتكفيك ذنوبك رددها الآن

3 أفعال بقانون حماية المستهلك تعرضك لغرامة 20 ألف جنيه..تعرف عليها

الافتتاح 21 نوفمبر.. جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ