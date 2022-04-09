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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قِبلة المريدين

الدسوقي وطلحة وأبو غنام.. حكايات أشهر المساجد التاريخية في كفر الشيخ| شاهد

مسجد سيدي إبراهيم
مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

تحظى محافظة كفر الشيخ - محافظة الأمل والمستقبل- بوجود مساجد تاريخية وأثرية عظيمة، في مختلف مدنها وقراها، ولعل مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، أعرق وأبرز المساجد الأثرية في المحافظة، ويقصده المسلمون من شتى أرجاء العالم الإسلامي، باعتباره أحد المزارات الصوفية الشهيرة في العالم، ولاسيما في المناسبات الدينية المختلفة.


وفي منطقة متميزة، يقع مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي في منطقة وسط البلد بحي جنوب مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والمسجد مقسم إلى جناحين، جناح خاص بالرجال، وجناح للسيدات من طابقين على مساحة 600 متر، يفصل بينهما غرفة ضريح إبراهيم الدسوقي وشقيقه شرف الدين موسى في غرفة منفصلة تقع تحت القبة مباشرة.

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وبداخل بمسجد الرجال 140 عمودًا وفي غرفة الضريح 8 أعمدة؛ بالإضافة لعدد 10 أعمدة بمسجد السيدات، وللمسجد 4 مآذن مثمنة الشكل وقبة واحدة، للمسجد 11 باب رئيسي من جميع الجهات وبه صالون لاستضافة كبار الزوار ومكتبة إسلامية جامعة. وللمسجد حرم خاص يُمنع فيه دخول السيارات، وملحق به حدائق بها نافورات ونُصب تذكارية ونافورات وتطل على الميدان الإبراهيمي ثم حدائق الميدان الإبراهيمي.

 

«سيدي طلحة» أشهر مساجد مدينة كفر الشيخ

وفي مدينة كفر الشيخ، يُعد مسجد سيدي طلحة بغرب المدينة أشهر المساجد العريقة، وأطلق اسمه عليه هذا الاسم نسبة إلى سيدي طلحة أبي سعيد بن مدين التِّلِمْسَانِيّ، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن السابع الهجري، قدم مدينة كفر الشيخ في مصر من المغرب عام 600 هـ وتوفي فيها عام 631 هـ، والتي سُميت بذلك نسبة إليه، يعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، هو خال الشيخ أحمد البدوي صاحب المقام في طنطا، وحفيد المتصوف الشيخ شعيب أبو مدين، وخاله الشيخ أبو الحسن الشاذلي.

 

أبو غنام يخضع لترميم الآثار 


وفي مدينة بيلا، يعتبر مسجد سيدي سالم البيلي أبو أغنام، أشهر وأعرق المساجد، ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذي عُرف عنه التقوى والصلاح وله كرامات عظيمة، إلى سنة 700هـ ليكون تحفة معمارية، بعد أن توفى رضى الله عنه سنة 632 هجرية عن عمر يناهز 67 عامًا، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد أبو غنام بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.

 

ولم يكن المسجد في البداية هكذا، بل كان على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت إلى زاوية للمريدين ومحبي القطب الصوفي العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، ثم بُنى المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح وذلك في عهد الخديوي إسماعيل، حتى أصبح أكبر مساجد مدينة بيلا، وأشهرها، نظرًا لجماله المعماري واتساع مساحة المسجد والمنطقة المحيطة به، إلا أن المسجد حالياً يخضع لأعمال الترميم والصيانة من قبل وزارتي الأوقاف والآثار.

 

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