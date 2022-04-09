40 مليون يورو.. تفاصيل تجديد عقود إمبابي مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة حول مصير تجديد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

أفادت التقارير الإعلامية أنه إذا جدد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان فسوف يحصل على مبالغ مالية قيمتها :

150 مليون يورو مكافأة توقيع و40 مليون يورو راتب سنوي يجعله الأغلى في عالم الكرة على الإطلاق.



وأشارت إلى أن التجديد من جانب نادي باريس سان جيرمان للمهاجم الفرنسي الدولي فقط سيكون لموسمين أو ثلاثة مواسم بقميص النادي الباريسي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن ناصر الخليفي رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي سوف يفعل أي شيء كي لا يخسر تلك المعركة أمام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

كان المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي قاد فريقه الباريسي إلى تصدر ترتيب جدول الدورى المحلي بعد الفوز على فريق لوريان.

وقدم كيليان امبابي أداء قويا حيث أحرز هدفين وصنع ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لسحق ضيفه لوريان 5-1.

100 تمريرة حاسمة

ووصل كيليان امبابي إلى تمريرته الحاسمة رقم 100 طوال مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب فرنسا.

كما نجح المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي أيضًا في الوصول إلى هدفه رقم 212 خلال مسيرته لا سيما وأنه لا يزال يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

يذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا سجل الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 12، وعزز كيليان امبابي بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل باريس 3 أهداف بأقدام امبابي في الدقيقة 67 وميسي في الدقيقة 73 ونيمار في الدقيقة 90، وسجل لوريان هدفا في الدقيقة 56.

ودخل باريس سان جيرمان مباراته في الدوري الفرنسي هذه المرة بهدف الانتصار ولا غير ذلك من أجل تجاوز كبواته الأخيرة والعودة للمسار الصحيح في مسابقته المحلية.

حيث جاءت آخر مباريات الفريق الباريسي بخسارة من موناكو بثلاثة أهداف دون رد بالدوري الفرنسي.

كما أن خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد ريال مدريد ما زال ذا صدى كبير، خاصة بعد أن انتشرت تقارير صحفية تشير إلى الأزمات التي تحيط بغرفة ملابس الفريق.

وبذلك الفوز يحتل سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد فريق لوريان في المركز 16 برصيد 28 نقطة.