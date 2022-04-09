الحرب في أوكرانيا لا تختلف عن مصيدة CIA لـ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.. بوتين يقع في الفخ مثل صدام حسين .. العمليات العسكرية ضد روسيا تتم بإدارة وتخطيط من الولايات المتحدة

وكالة المخابرات المركزية تدير برنامجًا سريًا لتدريب الاوكران على قتل الروس

خطط الحرب الحالية التي ينفذها الروس في اوكرانيا تم وضعها في واشنطن

فخ أوكرانيا أكثر تشابهًا بمصيدة CIA في أفغانستان أواخر السبعينيات



يشير تحليل جديد إلى الاستنتاج القائل بأن روسيا ، بغزوها لـ أوكرانيا ، ربما تكون قد دخلت في فخ على غرار أفغانستان نصبته الولايات المتحدة بشن غزو إجرامي لجارتها ، وبالتالي عزل نفسها اقتصاديًا عن الكثير من دول العالم ، الكرملين. فعلت بشكل فعال ما أرادته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

هذا وفقًا لروبرت إتش ويد ، أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي في كلية لندن للاقتصاد، في مقال تحليلي شامل نشرته للتو كلية لندن للاقتصاد ، يجادل ويد بأنه على الرغم من أن تصرفات روسيا في أوكرانيا لا تغتفر ، إلا أن خطط الحرب الحالية تم وضعها في واشنطن أكثر منها في موسكو.

وزعمه أن الصراع الطويل الأمد في أوكرانيا والعقوبات العقابية التي تُفرض الآن على شعب روسيا هي مكونات لخطة لإسقاط حكومة فلاديمير بوتين في نهاية المطاف واستبدالها بأخرى أكثر توافقاً مع الولايات المتحدة.

الهيمنة على العالم - إدارة جديدة أضعف شبيهة بإدارة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين في التسعينيات.

ويكتب ويد أن هناك "إستراتيجية أمريكية طويلة الأمد لتغيير النظام في موسكو ، مع أوكرانيا كمحور".

ويعد تقرير مصير الأمة الأوكرانية وحياة شعب أوكرانيا جزءًا مما أسماه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيجنيو بريجنسكي "رقعة الشطرنج الكبرى" للمناورات التي تركز على الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في العالم.

إنها خطة تم تنفيذها على مدار العديد من الرئاسات الأمريكية وتعكس الإستراتيجية الجيوسياسية للدولة الإمبريالية الأمريكية ككل وليس فقط السياسة الخارجية لإدارة بايدن وحدها.

نصب الفخ

إن استغلال المخاوف الأمنية الروسية المشروعة ، جنبًا إلى جنب مع الطموحات الإمبريالية لحكومة بوتين ، جعل وضع الفخ أمرًا مباشرًا إلى حد ما ، إن لم يكن بسيطًا.

مستفيدة من ضعف روسيا في أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي ، تحركت الولايات المتحدة للتأكد من أنها لن تواجه مرة أخرى أي تحد لهيمنتها في أوروبا. توسع تحالف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل مطرد باتجاه الشرق في التسعينيات والألفينيات من القرن الماضي ، مع الدول التي كانت متحالفة سابقًا مع الاتحاد السوفيتي ، مثل بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا ، وكلها موضع ترحيب كبير.

لكن أوكرانيا كانت "الجائزة الكبرى" ، كما يقول واد ، نقلاً عن قبول عام 2013 من كارل غيرشمان ، مدير الصندوق الوطني للديمقراطية ، وهي واجهة لتدخل الولايات المتحدة في الدول الأخرى.

في عام 2014 ، بعد عام من رسم جيرشمان هدفًا لأوكرانيا ، تمت الإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في انقلاب قاده رجال أعمال متحالفون مع الغرب وقوميون يمينيون ، بمساعدة وثيقة من وزارة الخارجية الأمريكية.

أصدرت الحكومة الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة عددًا من المراسيم الاستفزازية التي تستهدف المناطق الشرقية الناطقة بالروسية في منطقة دونباس.

وفي اليوم الذي أعقب إجبار يانوكوفيتش على ترك منصبه مباشرة ، فقدت اللغة الروسية مكانتها كلغة رسمية إلى جانب الأخبار والتلفزيون والراديو الأوكرانية والروسية.

مما لا يثير الدهشة ، أن تصرفات الحكومة الجديدة أثارت المقاومة في دونباس وزادت من الشعور بمغادرة أوكرانيا. رداً على ذلك ، شنت الحكومة في كييف هجومًا على المقاطعات الانفصالية ، مما أدى إلى حرب أهلية أودت بحياة ما يقرب من 15000 شخص على مدار السنوات الثماني التي سبقت غزو بوتين.

في هذه الأثناء ، منذ عام 2015 ، تجري وكالة المخابرات المركزية برنامجًا سريًا لتوفير تدريب مكثف على العمليات الخاصة لاختيار الوحدات شبه العسكرية الأوكرانية وعملاء المخابرات استعدادًا للحرب مع روسيا. تم التدريس في أوكرانيا ، ولكن تم إحضار الأوكرانيين أيضًا إلى الولايات المتحدة للحصول على تدريب أكثر تخصصًا. بدأت إدارة أوباما الخطة السرية ، وتوسعت في عهد ترامب ، ثم عززها بايدن.

أصرت وكالة المخابرات المركزية على أن البرنامج ، البالغ من العمر سبع سنوات بالفعل ، هو عمل دفاعي. ولكن في تقرير إعلامي من يناير 2022 ، قبل الغزو الروسي مباشرة ، وأكد مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مجهول ، "الولايات المتحدة تدرب متمردين"

وفي حديثه بصراحة قال المسؤول السابق أن الهدف الأساسي من العملية هو تعليم الأوكرانيين كيفية "قتل الروس".

يؤكد وايد أن الحرب الحالية كان من المحتمل تجنبها حتى ديسمبر 2021 ، أو حتى بعد ذلك. قدم الكرملين مقترحات بشأن المعاهدة ، والتي تضمنت تنفيذ اتفاقيات مينسك للسلام التي دامت ثماني سنوات (والتي تتضمن التزامًا بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو) ؛ حل الميليشيات الأوكرانية اليمينية المتطرفة ؛ والمشاركة في مفاوضات جادة حول بنية أمنية جديدة في أوروبا ، "كما يذكر القراء.

ويشير وايد إلى أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رفضا باستمرار التفاوض". ويتوقع أن يكون الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التاسع عشر من فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن هو الذي جعل بوتين حازمًا في قراره بشن غزو. قال زيلينسكي إنه يجب أن يكون هناك مسار واضح لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو وأعرب عن أسفه لأن أوكرانيا قد تخلت عن أسلحتها النووية عندما انهار الاتحاد السوفيتي.

في نفس الأسبوع ، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أن القوات العسكرية الأوكرانية صعدت بشكل كبير من قصفها المدفعي للمناطق العرقية الروسية في دونباس ، على الأرجح بموافقة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي

فخ أمريكا لـ صدام حسين

وعندما أمر بوتين قواته بعبور الحدود الأوكرانية في 24 فبراير ، قال ويد إن الزعيم الروسي أخذ الطعم الذي أخرجه الغرب. في صياغة تحليله ، بذل وايد قصارى جهده ليوضح أن رؤية حرب أوكرانيا على أنها فخ نصبته الولايات المتحدة "لا ... يعفي أفعال روسيا". إنه ليس مدافعًا عن بوتين، بل يقارن بموقف الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.

في عام 1990 ، نصبت الولايات المتحدة فخًا لصدام حسين، عندما دخل العراق في نزاع مع حكومة الكويت ، وأكدت واشنطن لحليفها السابق أنها لن تتدخل في أي قتال بين البلدين.

وعندما غزا صدام الكويت ، أعطى ذلك للولايات المتحدة المبرر اللازم لتدمير العراق عسكريًا واقتصاديًا.

ومثل صدام حسين، يقوم بوتين بدور الشرير، كان غزوه انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ولقد دعس سيادة أوكرانيا (التي لا تزال مهمة ، بغض النظر عن آراء المرء بشأن شرعية الحكومة الأوكرانية الحالية) ؛ وبحسب معظم الروايات ، نفذت القوات الروسية أوامرها بحماس شديد، وجعلت هذه الحقائق من السهل توحيد الرأي العام ضد روسيا في العديد من البلدان.

أوكرانيا فخ للروس

وبالعودة إلى بريجنسكي ، يشير تحليل وايد إلى أن فخ أوكرانيا أكثر تشابهًا مع المصيدة التي وضعتها وكالة المخابرات المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في أفغانستان في أواخر السبعينيات.

وفي ذلك الوقت ، بدأت الولايات المتحدة سرًا في تمويل مجموعات المجاهدين المسلحة - مقاتلي حرب العصابات الإسلاميين الأصوليين - ضد الحكومة الاشتراكية في أفغانستان على أمل استفزاز الاتحاد السوفيتي للتدخل نيابة عن حليفه.

وعملت الخطة في أواخر عام 1979 ، دخلت القوات السوفيتية أفغانستان بناء على طلب من السلطات الأفغانية، ولن يغادروا لمدة عشر سنوات أخرى ، مثلما كان الاتحاد السوفييتي نفسه على وشك الموت.

وبصفته مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر ، كان بريجنسكي هو مهندس المؤامرة، ويقتبس وايد ذكريات بريجنسكي عن الخطة:

"وكانت تلك العملية السرية فكرة ممتازة. كان له تأثير جر الروس إلى الفخ الأفغاني ، وتريدون مني أن أندم عليه؟ في اليوم الذي عبر فيه السوفييت الحدود رسميًا ، كتبت إلى الرئيس كارتر ، بشكل أساسي: "لدينا الآن فرصة لمنح الاتحاد السوفياتي حرب فيتنام".

اليوم ، بالطبع ، لا توجد حكومات اشتراكية أو تقدمية معنية بأي جانب من هذا الصراع. بدلاً من ذلك ، هناك مواجهة بين القوى الإمبريالية والدول التي تُستخدم كبيادق في استراتيجية أمريكية كبرى وربما أقل من استراتيجية روسية. ومع اعتراف الكرملين الآن "بخسائر كبيرة" وسحب قواته للتركيز على معركة شرق أوكرانيا ، يبدو أن الخطة الأمريكية ، وليست الروسية ، هي التي بدأت تؤتي ثمارها حتى الآن.