أحدهم عاكس شقيقته.. حبس شقيقين اعتديا على آخر بسلاح نارى بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة شخص برش خرطوش، بسبب لمشاجرة بين الطرفين لقيان أحد المتهمين بمعاكسة شقيقة المجني عليه بمدينة نصر.



وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم"له معلومات جنائية") مصاب برش خرطوش بالجسم إثر إدعاء مشاجرة .

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية) .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش"المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم اللآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.