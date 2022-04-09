محمد فؤاد يحيي حفلاً في إحدى الخيم الرمضانية.. صور

نشر الفنان محمد فؤاد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورا له من أحدث حفل غنائي قدمه لإحدى الخيم الرمضانية .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

محمد فؤاد

محمد فؤاد

وكان قد نشر الفنان محمد فؤاد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

وحشتنا يا فؤاد جدا - نفسى ترجع تانى تانى - نفسى اعرف مش بتغنى ليه.

انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .



وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضي، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

احتفل محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

حقيقة إصابة محمد فؤاد بفيروس كورونا:

كشف مدير اعمال الفنان محمد فؤاد حقيقة اصابة النجم بفيروس كورونا هو ونجله.

وقال مدير اعمال الفنان في تصريحات ل"صدى البلد":" الفنان بخير ومتواجد حاليا في الاستديو لتسجيل احدث البوماته المقرى طرحها قريبا، كما ان نجله ايضا بخير ولم يصاب بفيروس كورونا كما اشيع".