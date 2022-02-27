بوزن زائد.. شاهد أحدث ظهور للنجم محمد فؤاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لأحدث ظهور للنجم محمد فؤاد “فرش” برفقه شخص اخر .

وظهر محمد فؤاد خلال الصورة بوزن زائد ؛ حيث بدى عليه بملامح متغيرة بعض الشئ.

محمد فؤاد ينتهي من تسجيل أغنية جديدة :

انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .



وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

احتفل محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

حقيقة إصابة محمد فؤاد بفيروس كورونا:

كشف مدير اعمال الفنان محمد فؤاد حقيقة اصابة النجم بفيروس كورونا هو ونجله.

وقال مدير اعمال الفنان في تصريحات ل"صدى البلد":" الفنان بخير ومتواجد حاليا في الاستديو لتسجيل احدث البوماته المقرى طرحها قريبا، كما ان نجله ايضا بخير ولم يصاب بفيروس كورونا كما اشيع".

وكان قد نعى الفنان محمد فؤاد، وفاة الفنان أحمد الحجار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



ونشر محمد فؤاد صورة لـ أحمد الحجار، وعلق عليها كاتبًا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، خالص التعازي في وفاة الأخ العزيز والإنسان النقي الفنان الغالي / أحمد الحجار، نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم أهله الصبر و السلوان”.