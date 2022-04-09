طارق مصطفي: موسيماني أفضل مدرب في تاريخ الأهلي ومباراة الرجاء صعبة

سلط طارق مصطفى المدير الفني لنادي أولمبيك أسفي المغربي الضوء على مباراة النادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي في ربع نهائى دورى ابطال افريقيا.

وقال عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء في تصريحات تليفزيونية: الرجاء فريق كبير ويعرف أنه سيواجه بطل إفريقيا، الجماهير الغفيرة للرجاء وملعب محمد الخامس أهم الأسلحة التي يعول عليها الفريق المغربي، كما يمتلك عددا من اللاعبين المميزين.



وشدد على أن موسيماني أفضل مدرب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي رغم أنه يعاني أمام الفرق الصغيرة بالدوري لكنه يجيد التعامل مع الكبار وأتوقع أن يكون له الغلبة في مباراة الرجاء.



استطرد: المباراة صعبة على الفريقين الرجاء و الأهلي فرق لها تقاليدها في المسابقات الأفريقية وأتوقع أن تكون مباراة جميلة كما أتوقع حضورا جماهيريا بملء سعة الاستاد في مباراة العودة بالمغرب.



وعن فرص المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية قال: نهضة بركان يعيش ظروفا مثالية توج قبل أيام بكأس العرش ويمتلك خبرات كبيرة لكن المصري أيضا فريق مميز ويملك مدربا قديرا له تاريخ أفريقي كبير.

ويلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق المصري الذي يقوده فنيا التونسي معين الشعباني في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة المصري والأهلي في إطار منافسات الجولة الـ13 للدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة والنصف باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب قررت تأجيل مباريات الأهلي و المصري و بيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري.



وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 أبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.



كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية.



كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.

إشادة بمستوى كريم فؤاد

يحظى كريم فؤاد، ظهير أيمن النادي الأهلي، بثقة الجهاز الفني للفريق، حيث أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني باللاعب، وبمستواه الفترة الأخيرة.



وشارك كريم فؤاد في مباريات الأهلي الماضية بشكل أساسي، بعدما تعرّض الظهير الأساسي أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم أُصيب بعدها محمد هاني الظهير البديل في العضلة الضامة.



ونال كريم فؤاد إعجاب وثقة موسيماني ومعاونيه، وبدأ الجهاز الفني يفكر بجدية في مواصلة الدفع بكريم فؤاد حتى لو عاد هاني من الإصابة.



ويستعد كريم فؤاد للمشاركة أساسيا في مباراة المصري اليوم السبت، في الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري، فيما سيتحدد موقف محمد هاني من دخول قائمة المباراة.