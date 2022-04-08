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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار من رابطة الأندية بـ تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

الاهلي
الاهلي

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري، مساء الجمعة، تأجيل مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي بسبب ارتباطهم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي ضد إيسترن كومباني في (12 أبريل)، بينما ستكون المباراة الثانية ضد إنبي في (19 أبريل).

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباريات الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة الرابعة عشر، وضد إنبي في الجولة الخامسة عشر.

كما تم تأجيل مباراة بيراميدز ضد سموحة في الجولة الرابعة عشر، وضد فيوتشر في الجولة الخامسة عشر.

وتأجيل مباراة المصري ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشر، وضد البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشر.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وسيلتقي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، وستقام مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في المغرب.

بينما تأهل فريق بيراميدز لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسيلتقي مع فريق مازيمبي الكونغولي، أما المصري البورسعيدي فسيواجه فريق نهضة بركان المغربي.


 

الأهلى الدوري المصري بيراميدز دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

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