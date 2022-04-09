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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

ثعبان
ثعبان

دخل رجل أمريكي في حالة من الذعر بعدما تفاجأ بضيف غير متوقع ينتظره على أريكة الصالون، حيث عثر على ثعبان ضخم متكومًا هناك.

 

وفقًا لما عرضته قناة KGTV فقد عثر رجل أمريكي على ثعبان ضخم طوله 7 أقدام متكومًا فوق الأريكة داخل منزله فيشولا فيستا بولاية كاليفورنيا، مما أثار رعبه.

 

دعا صاحب المنزل إحدى شركات صيد الثعابين للتخلص من الثعبان الضخم.

 

بعد تلقي المكالمة، قام «أليكس تريجو» صاحب صفحة So-Cal Rattlesnake Removal بزيارة منزل الرجل لاصطياد الثعبان.

 

قال الصياد بأنه تفاجأ عندما أدرك أن الثعبان الذي احتل أريكة الرجل لم يكن من الأنواع الأصلية في كاليفورنيا، فقد كان غريبا.

 

وأضاف: "لقد رفعت الوسادة ووجدت أمامي ثعبان الجرذ الفيتنامي الأزرق الجميل الذي يبلغ طوله 7 أقدام متكومًا خلف الوسادة مباشرة".

 

هذا النوع من الثعابين ليس سامًا، لكنه قد يعتصر جسد الإنسان حتى الموت، كما أن ضربته قاتلة وفقًا للسيد تريجو الذي أكد أن الثعبان ضربه بقوة على بطانة قميصه.

 

نجح الصياد في جمع الثعبان وعلم لاحقًا أنه مصابًا بعدوى في الجهاز التنفسي.

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