عادل مصطفى: الأهلي يحب الأدوار الإقصائية .. والفرق الكبيرة تخشى مواجهته

أكد عادل مصطفى، نجم منتخب النادي الأهلي الأسبق، أن النادي الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخه، وذلك قبل مواجهتي الفريق الأحمر مع فريق الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " الرجاء المغربي فريق قوي ولكن الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "الأهلي من الفرق التي تستطيع التسجيل خارج ملعبها بالبطولات الأفريقية، وهذا ما شاهدناه خلال البطولتين السابقتين التي نجح الفريق في التتويج بهما".

وأتم: "لا أخشى على الأهلي في الأدوار الإقصائية بالبطولات، والفرق الكبيرة هي من تتمنى تجنب مواجهة الأهلي".