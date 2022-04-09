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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة إتيكيت تضع روشتة للتحكم في العصبية خلال شهر رمضان

دكتورة دعاء بيرو
دكتورة دعاء بيرو خبيرة الايتكيت والعلاقات الإنسانية والمتحد

قالت خبيرة الإتيكيت، دعاء بيرو، إن تغير أسلوب الحياة  المعتاد وعادات  الأكل  والنوم فى شهر  رمضان  قد يتسبب لدى البعض  بالإصابة  بالعصبية والتوتر الشديد  والقلق أثناء  فترة  الصيام.

أضافت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية في تصريحات لـ صدى البلد، أن المشكلة تزداد عند المدخنين  بسبب  الإقلاع عن  التدخين  ساعات  طويلة أثناء  فترة  الصيام، هذا إضافة إلى  ارتفاع  درجة  الحرارة  و آثارها فى زيادة  نسبة  الشعور  بالعطش لدى  الكثيرين ولا ننسى  أن  الحكمة  الأساسية من وراء  الصيام هى تعويد  النفس  على الصبر  وتهذيبها وهذا  ما قد  يتعارض  مع ردود الفعل الناتجة  عن  الغضب  فى رمضان، إذا كيف  تسيطر  على  غضبك و تهدأ فى الشهر  الكريم ؟؟؟ 

قدمت  الدكتورة دعاء بيرو،  بعض  النصائح  والخطوات الهامة حتى  تتمتع بقدر الإمكان بالهدوء  والتسامح والثبات  الانفعالى وانت  صائم..

-فكر دوما  أثناء  النهار وأنت صائم فى جوهر  الصوم  والغاية منه و ركز  على  استغلال أوقاتك فى شهر  رمضان  فى الخير والطاعة وتحسين  شخصيتك للأفضل .

-قراءة  بعض  القصص  القرآنية الملهمة لمساعدتنا  في  مواجهة تحديات  الحياة، وتساعد  على  تنمية  النظرية الإيجابية  للتعامل مع  المشاكل  بشجاعة وصبر.

-الحصول على فترات  راحة  بعد كل ٣٠ دقيقة  من العمل يساهم  فى  محاربة  التوتر والإجهاد  ويقلل  من  العصبية  والانفعال..

-نوع المأكولات  مهم، فيتم استبدال  بقدر الإمكان الوجبات الدسمة والحلويات بشوربة  الخضار والفواكه  الطازجة والمشروبات  الرمضانية العادية.

-نام مدة كافية وتجنب  السهر  على  البرامج التلفزيونية  التى  تستهلك الطاقة  وتؤثر  سلبا على الحالة  النفسية.

 -إذا  كنت  تشعر  انك  غير  قادر على السيطرة  على  انفعالاتك وغضبك  ننصحك  بالاسترخاء  لمدة  خمس  دقائق على الأقل والابتعاد  عن كل ما يزعجك قبل  معاودة الأعمال  اليومية.

-عدم الإكثار  من  المشروبات  ذات  السكر  العالى، ويتم شرب العصائر على فترات  متباعدة  من  وقت الإفطار  إلى  السحور.

-قلل متابعة  وسائل  التواصل الاجتماعي حيث  كثرة  الدخول عليها  يزيد  من  حالة  التوتر العصبى خلال  الشهر الكريم، فلا  تجلس  كثيرا  أمام  شاشات  الموبايل والانشغال  طول الوقت  بالحديث وعمل شات  على الواتساب أو  الماسنجر لكى  تمنع  الإصابة بالتوتر  والأرق خاصة  أثناء  فترة  الليل.

-المكان  المرتب والنظيف يبعث  فى النفس شعورا  رائعا  بالاسترخاء  وصفاء  الذهن  لهذا  احرص  دوما على ترتيب  المكان المحيط  بك،  سواء  كان  المكتب أو  المنزل  للتحكم بصورة  أفضل  فى العصبية مع التخلص  من  الأتربة التى  تبعث  مزيد  من  الطاقة السلبية  حولك.

-لتجنب العصبية يمكنك  أن  تتنفس  بعمق وتنتظم فى  الصلاة والأذكار لأنها  تساعد  على الهدوء والاسترخاء  على مدار  اليوم .

-يفضل أن  تغير  وضعية  جسدك  أثناء العصبية والانفعال أو  الخروج  من المكان الذى  شعرت  فيه  بالعصبية وتجنب  الردود  السريعة ولا تجعل  أبدا  الضغوط هى  من تتحكم  بك، بل تحكم أنت  بها.

-تناول  ماء بالتمر كوب واحدا  كافيا فلا تزيد عند  القيام بذلك  على الإفطار

-لابد من البعد  عن المؤثرات التى  تثير  أعصابك والتوتر  مثل  الزحمة والضغط  بقدر  الإمكان، والتركيز  يكون  في  السواقة وليس  فى  أمور  أخرى  في  الطريق..

-ومن النصائح المهمة  لتجنب  التوتر  والعصبية في رمضان  يمكنك  تناول كوب من  الشاى  الأخضر كل يوم فهو  مهدئ  جيد..لبدء يومك بنشاط  عن طريق  تناوله في  وجبة  السحور.

 

-خصص بعض  الوقت  لنفسك  لممارسة الرياضة أو  ممارسة  بعض  النشاطات  و الهوايات المفضلة  لديك، للابتعاد  عن  روتين  الحياة اليومي وتحسين  حالتك  المزاجية.

-اشرب كمية  كافية  من  المياه يوميا  لا يقل  عن ٨ إلى ١٠ أكواب  من الماء  موزعين بين  وجبة  الإفطار إلى  وجبة  السحور لتجنب  التوتر  والتأثيرات العصيبة  فكثرة  شرب  الماء يجعلك  أكثر  هدوء..

-قلل من شرب  المنبهات عموما وإذا  كنت  معتادا على  شرب  القهوة يمكنك  تناول  فنجان  مركز  منها   قبل  الإمساك لتجنب  الصداع  فى اليوم التالى..

-إن كنت  مدخنا  حاول  الاستفادة  من  الصيام  في  الإقلاع  التدريجي عن التدخين، حيث  إن  الشخص  المعتاد  على شرب السجائر   يحس  بعصبية  وتوتر  كبير  بسبب  قلة  النيكوتين

رمضان شهر رمضان العصبية الصيام الاقلاع عن التدخين

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