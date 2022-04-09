ابنها يتعدى عليها بالضرب.. قومي المرأة بشمال سيناء يبحث استغاثة سيدة

تدخل فريق من فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، لبحث استغاثة علي السوشيال ميديا ، بوجود سيدة مسنة يتعدى عليها نجلها ،بالسب والضرب بصفة متكررة ، حتي خلال شهر رمضان الكريم وتأذى الجيران من سلوك هذا الابن.

بحث الاستغاثة

وبناء علي ذلك تم تشكيل فريق من أعضاء المجلس ضم ، فاطمة نصار و فريال عبيد ، وعايدة مصبح عضوات الفرع، ونسرين حمدي محامية مكتب الشكاوي ، برئاسة احسان داود غالي مقررة الفرع. لبحث الاستغاثة ومدي صحتها من خلال التواصل بجيران السيدة المسنة والحصول علي المعلومات التي تخص الواقعة .



و قد تم عمل زيارة للحاجة محفوظة، لتقديم سبل الدعم النفسي والقانوني والمجتمعي لهذه السيدة المسنة ..حيث تم سماع اقوال الجيران الذين اكدوا على قيام الابن بضرب والدته المسنة من حوالي ستة اشهر رغم أنه يقوم بتلبية احتياجاتها.

وبرر البعض بأن يكون التعدي بسبب الضغوط النفسية الواقعة عليه بسبب مرض السيدة ، وقد حذره الجيران من هذه المعاملة السيئة لأمه إلا أن الوضع تفاقم .. حيث تم القبض علي الابن .

وقد أنكرت الحاجة محفوظة أن ابنها يضربها وأوجدت له المبررات لعصبيته الشديدة عليها وأنها لا تقدر علي فراقه.

وبسؤالها عن مطالبها وماذا تريد؟. اجابت انها تشكر المجلس القومي للمرأة أولا علي هذه الزيارة وتتمني تكرارها .

كما أثنت علي جيرانها الذين لم يتأخروا في خدمتها والقيام علي تلبية احتياجاتها ،وانها ليس لها في هذه الدنيا الا ابنها.

وتلتمس ان يفرج عن نجلها ويرجع لها لأنها في حاجة إليه ، وأنه مهما أخطأ فهو ابنها.

وقد تواصل فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء مع شقيقه من أبيه ،والذي وعد بإنهاء الخلاف بين الابن ووالدته وأخذ التعهد اللازم عليه نحو حماية السيدة ورعايتها وحسن المعاملة.