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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة.. ڨصة إنسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري بعد 4 دقائق..نوستالجيا

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

شهد يوم الجمعة  9 أبريل عام 1999 قيام الحكم الدولي الفرنسي مارك باتا بإنهاء مباراة الاهلي والزمالك في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري بعد أقل من خمس دقائق من بدايتها على خلفية انسحاب الزمالك احتجاجا علي طرد أيمن عبد العزيز بسبب عرقلته من الخلف لإبراهيم حسن ظهير أيمن الأهلي.

وعقب الطرد، جمع فاروق جعفر مدرب الزمالك لاعبيه، وانسحب من الملعب، واحتسبت النتيجة فوز الأهلي بهدفين دون رد، لانسحاب الزمالك، وتم إيقاف أيمن عبد العزيز لطرده في لقاء الأهلي.

لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة اعتمدت فوز الاهلي بهدفين نظيفين اعتباريين ليرتفع رصيد حامل اللقب المتوج مبكرا إلي 67 نقطة وتجمد رصيد الابيض عند 50 نقطة يخصم منها تسع نقاط و غرامه 150 ألف جنيه.

خاض فريق الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلا من:
عصام الحضرى – إبراهيم حسن – إبراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – على ماهر – هادى خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء إبراهيم.

بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل ضم كلا من: 
عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامى الشيشينى – بشير التابعى – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفى – محمد صبرى – عبد اللطيف الدوماني.

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك أيمن عبد العزيز فاروق جعفر

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