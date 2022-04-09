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ديني

ويهنئ الطلاب بشهر رمضان..

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الدراسات العليا بقطاع الطب

صدى البلد

أجرى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، جولة تفقدية على لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب اليوم السبت في بداية انطلاقها، " الدبلوم  والماجستير جزء اول" يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة قدم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة إلى الطلاب بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

واطمئن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على سير العمل بلجان الامتحانات، والالتزام بالضوابط، إضافة إلى تواجد استاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، إضافة إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، في ضوء توجيهات إدارة الجامعة.

يأتي هذا في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، علي المتابعة  الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الدراسات العليا والبحوث بالقاهرة والأقاليم.

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