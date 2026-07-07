رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يشارك في المنتدى الدولي للحضارة الإسلامية بطشقند

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، في أعمال المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بالعاصمة طشقند، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والعلماء وممثلي المنظمات الدولية.

وستشهد فعاليات اليوم الأول للمنتدى مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، ضمن الجلسة العامة الثالثة بعنوان “مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان: منصة دولية للبحوث والمبادرات التعليمية المبتكرة”.

“دور التعليم والمكتبات ومجموعات المخطوطات في الحفاظ على التراث الإسلامي”

كما سيشارك الدكتور عمرو الليثي في أعمال الجلسة العامة الخامسة بعنوان “دور التعليم والمكتبات ومجموعات المخطوطات في الحفاظ على التراث الإسلامي” والتي تناقش سبل صون التراث الإسلامي وتعزيز دوره في بناء المعرفة ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

ويجمع المنتدى، الذي تستضيفه جمهورية أوزبكستان، نخبة من المسؤولين والمفكرين والباحثين من مختلف دول العالم الإسلامي، بهدف تعزيز الحوار الحضاري وإبراز إسهامات الحضارة الإسلامية في مجالات العلم والثقافة والمعرفة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وفضيلة الشيخ أحمد محمد الدويني، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ووكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات الدينية والفكرية.

