هاجم كلبه سيدة فى الشارع.. القبض على عامل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع الكلب الخاص به لمهاجمة إحدى السيدات حال سيرها بأحد الطرق بالبحيرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبسؤالها أقرت بتضررها من" الشخص الظاهر بالمقطع" لقيامه بدفع الكلب الخاص به لمهاجمتها بتاريخ 4 / الجارى حال سيرها بأحد الطرق .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بدائرة القسم)، والكلب الخاص به ، وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .





