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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسرة جامعة القاهرة تعبر عن فخرها بالمنتخب الوطني وما قدمه من إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعربت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن بالغ فخرها واعتزازها بما قدمه المنتخب الوطني المصري من أداء بطولي ومشرف أمام منتخب الأرجنتين، بطل النسخة السابقة من كأس العالم، مؤكدة أن المنتخب نجح في تقديم صورة تليق باسم مصر، وحقق إنجازًا تاريخيًا سيظل علامة مضيئة في سجل الرياضة المصرية، بعدما نافس كبار منتخبات العالم بروح قتالية وإصرار وعزيمة حازت احترام الجميع.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن منطقة المشجعين (Fan Zone) التي نظمتها الجامعة لمتابعة المباراة جسدت أروع صور الالتفاف الوطني حول المنتخب المصري، حيث اجتمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون في مشهد يعكس روح الانتماء والفخر، موضحًا أن الهدف من تنظيمها لم يكن مجرد مشاهدة مباراة، وإنما تحويل هذا الحدث الوطني إلى مناسبة تجمع أسرة الجامعة لتوجيه رسالة تقدير واعتزاز للاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على أن جامعة القاهرة ستظل داعمة لكل إنجاز يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة: "لقد نجح المنتخب الوطني، طوال مشواره في البطولة، في إدخال الفرحة إلى قلوب المصريين، وأثبت أن الإرادة والعمل الجماعي والإيمان بالقدرة على النجاح هي السبيل إلى تحقيق الإنجازات، وهي القيم ذاتها التي تحرص جامعة القاهرة على ترسيخها في نفوس طلابها".

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن الأداء المشرف أمام منتخب الأرجنتين، بطل العالم في النسخة السابقة، يعكس ما يتمتع به لاعبو المنتخب من شخصية قوية وروح تنافسية عالية، مؤكدًا أن النتيجة لا تنتقص مطلقًا من قيمة ما تحقق، وأن الإنجاز الذي سجله المنتخب في هذه البطولة يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ونقطة انطلاق لمزيد من النجاحات في المستقبل.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تصريحاته مؤكدًا أن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يتقدمون بخالص الشكر والتقدير للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري على ما قدموه من أداء مشرّف أسعد المصريين وأعاد إليهم الثقة والطموح، معربين عن تطلعهم إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

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