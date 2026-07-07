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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمال الدين يبحث مع سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان تعزيز التعاون

رئيس القومي لحقوق الإنسان يلتقي سفيرة فرنسا
رئيس القومي لحقوق الإنسان يلتقي سفيرة فرنسا
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيزابيل روم، سفيرة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام.

وتناول اللقاء استعراض جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار تنفيذ ولايته الدستورية والقانونية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتعزيز قنوات التواصل، والعمل على استكشاف آفاق التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونظيره الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

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