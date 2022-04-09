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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

انتخابات النقابات العمالية .. القوى العاملة تشكل غرفة عمليات وهذه أهم الشروط

انتخابات القوى العاملة
انتخابات القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 /2026، وذلك يومي 8 و9 مايو القادم.

فتح الترشح في انتخابات النقابات العمالية

وتضم المرحلة الأولى، مجموعة من النقابات العمالية، هي: الصناعات الغذائية المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية - على أن يتم إجراء الانتخابات 16 مايو القادم.

وسيتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية، يومي 21 مايو و22 مايو القادم، وذلك لباقي النقابات العمالية، وهي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات يومي 29 و30 مايو القادم.

ونص قرار وزارة القوى العاملة على أن: "يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 26 يونيو 2022".

وجاء ذلك فى القرارات التي أصدرتها وزارة القوى العاملة، حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

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وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والاعلام، إن الانتخابات العمالية تبدأ أولا بانتخابات اللجان النقابية ثم النقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال، لافتا أن "اللجان النقابية انقسمت نصفين وتتكون الانتخابات من مرحلتين".

وأضاف البدوي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أخر انتخابات نقابية كانت من 4 سنوات، حيث يتم إجراء الانتخابات كل 4 سنوات، ويتم فتح باب الترشيح قبل انتهاء الدورة البرلمانية مباشرة التي تنتهي 30 يونيو.

وأشار البدوي - إلى أن تلك اللجان الانتخابية لم تتأخر عن معادها، ويتم إجراؤها على جميع النقابات دون استثناء، حيث يوجد داخل الانتخابات 27 نقابة عامة، يقومون بتنفيذ جميع الإجراءات الانتخابية.

وأوضح البدوي، أنه يجب اختيار المرشح الذي لديه القدرة على المفاوضة لتحقيق مطالب العمال، وأن يكون المرشح لديه قدر كبير من الثقافة العمالية خاصة في القوانين المرتبطة بمصالح العمال، وأن يكون المرشح ليس من أصحاب المزايدات ولا يلعب بمشاعر العمال حتى يحقق مصالح شخصية.

واختتم: نطالب عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات العمالية بصورة إيجابية، ويجب على عمال مصر أن يضعوا ضوابط أثناء اختيار ممثليهم في تلك الانتخابات حتى يفرز هذا الاستحقاق الهام تنظيم نقابي يعبر عن تطلعات العمال لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية

6 شروط أساسية للترشح في انتخابات النقابات العمالية، وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وجاءت الشروط كالتالي:

  • أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
  • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.
  • أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
  • ألا يكون من بين الفئات الآتية:
  • العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
  • العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

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سعفان: الإنتخابات العمالية تتم تحت إشراف قضائي ولأول مرة منظومة الكترونية

  • رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
  • ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026، سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق في نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة في 2018 ، وتحقق لجميع النقابات ما ترمي إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومي على مستوى مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أى معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل.

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