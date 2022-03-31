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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة تطلب موظفين لعضوية اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية نظير مكافأة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026  ، وذلك  نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة  .

وعلى من يرغب في المشاركة في الاشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط  :

 https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية : (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة  ).

 

البيانات الأساسية والوظيفية

محل الإقامة :        المحافظة                 قسم / مركز              حي / قرية                            شارع 

 

أرقام التليفونات :                                                                                                                          

الميل الإلكتروني :-

 

المنظمة النقابية المنضم لها أن وجدت 

المرفقات 

صورة بطاقة الرقم القومي سارية 

بيان حالة وظيفية حديث 

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة .

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IMG_9618
القوى العاملة العاملين انتخابات المنظمات النقابية انتخابات العمال

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