القوي العاملة تطلب موظفين لعضوية اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية نظير مكافأة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 ، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة .

وعلى من يرغب في المشاركة في الاشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط :

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية : (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة ).

البيانات الأساسية والوظيفية

محل الإقامة : المحافظة قسم / مركز حي / قرية شارع

أرقام التليفونات :

الميل الإلكتروني :-

المنظمة النقابية المنضم لها أن وجدت

المرفقات

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

بيان حالة وظيفية حديث

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة .