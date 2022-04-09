إياد نصار يدعم اللاجئين ويشارك في حملة خيرك يفرق في رمضان

شارك الفنان إياد نصار في الحملة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم العائلات الأكثر احتياجًا من اللاجئين وطالبي اللجوء في كافة أنحاء الوطن العربي خلال شهر رمضان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمفوضية عبر تويتر مقطع فيديو وعلقت "‏كل يوم في رمضان هو فرصة إننا نبدل الصورة ونسعد غيرنا 🌙.

في شهر الخير، زكاتك هتوصل 100% للاجئين من خلال المفوضية #خيرك_يفرق‎#إياد_نصار ‎UNHCR_Arabic ‎@UNEgypt ‎@".

وتابعت: "‏تخصص مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ١٠٠٪ من أموال الزكاة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في المنطقة العربية، ‎#خيرك_يفرق في ‎#رمضان وفي كل وقت".

