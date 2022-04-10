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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| طرق دبي: 99,97% من رحلات مركبات الأجرة دون شكوى

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن 99,97% من رحلات مركبات الأجرة كانت بدون أي شكاوى من رواد مركبات الأجرة ولم تسجّل سوى 0,03% شكاوى على إجمالي عدد الرحلات المنفّذة في عام 2021 والبالغ عددها 88,9 مليون رحلة .

و قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة  المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية " وام"، إن المؤسسة وضعت حزمة من الحلول والمبادرات بهدف تلبية الطلب المرتفع على خدمة التنقّل بمركبات الأجرة وذلك نتيجة لازدهار الحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة .

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ويضم قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي 5 شركات امتياز : مؤسسة تاكسي دبي كارس العربية التاكسي الوطني والمدينة و مبادرة هلا تاكسي للحجز الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية.

ويضم أسطول مركبات الأجرة لشركات الامتياز الخمس 11 ألف مركبة أجرة .

هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركبات الأجرة اخبار الخليج اقتصاد الامارات مال واعمال Finance Real Estate

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