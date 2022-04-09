تعبت نفسيًا.. عمرو يوسف يكشف لأول مرة السبب الحقيقي لإيقاف مسلسل الملك|فيديو

كشف النجم عمرو يوسف، الأسباب الحقيقية لوقف مسلسل الملك لأول مرة، قائلا: "أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك وكنت رافض الرد ساعتها لان الكثير من وسائل الاعلام العالمية اتكلمت عنه غير وسائل الاعلام المصرية وفضلت الصمت وقتها لان الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم، وتجويد وراء أسباب وقف المسلسل".

ورد الفنان عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن وقف المسلسل بسبب مشاكل بين المؤلفين وشركات الانتاج وهو كممثل، قائلا: "محدش عمل خطأ بقصد ونفس شركة الانتاج اللي انتجت لى المسلسل تعاقدوا معايا على شغل تانى، وتعاقدوا مع الكتاب في مسلسل جديد هو جزيرة غمام".

وكذب الفنان عمرو يوسف، الشائعات التي ادعت وقف المسلسل بسبب رفضه حلق ذقنه، وقال: "ومن ضمن الشائعات الكارثية أنه اتقال اني مردتش احلق دقني وده يعطي ايحاء خاطئ عني وعن الشغل، وأنا راجل محترف وتتلمذت على يد نور الشريف ومفيش حاجة اسمها كده والتفكير يوصل لكده، والشخصية من غير دقن وشنب في الحلقات الاخيرة".

وأوضح الفنان عمرو يوسف، أن المسلسل مأخوذ من رواية نجيب محفوظ ويقوم على دراما وخيال المؤلف وأضيف لها الكتاب الشاطرين آل دياب وعملوا 30 حلقة، مشيرا إلى حدوث بعض الاعتراضات بعد نزول برومو المسلسل وفي ناس كثيرة رأت في اخطاء في شكل التاج والذقن وان ده مكنش موجود وقتها وشركة الانتاج قررت توقف المسلسل.

وتابع: "كل زملائي في الوسط كلهم دعموني واكثر من 80 نجم عملوا لي دعم كبير، وكنت نفسيا في الوقت ده مضايق جدا وكان فاضل لنا 10 ايام ونخلص المسلسل، واحبط جدا وحسيت ان في مجهود كبير راح في الهوا وكنت نفسيا تعبان جدا في الفترة دي وكلنا احبطنا".