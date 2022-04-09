بهذه الإطلالة.. بوسي تستعرض أناقتها عبر انستجرام

حرصت الفنانة بوسي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت بوسي في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت توب ابيض ونسقت معه جاكيت انيق وذا أكمام باللون الكحلي، واعتمدت علي مكياج جذاب ابرز جمالها زاد من جاذبيتها وأناقتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.

وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل "الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.



