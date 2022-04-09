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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم كوبرا سبورت في افتتاحية مباريات مجموعة النيل ببطولة أفريقيا للسلة

الزمالك
الزمالك

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة الأمريكي ويليام فويجت الفوز على كوبرا سبورت الجنوب السوداني بنتيجة 80–63 ، في افتتاحية مباريات مجموعة النيل ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة BAL.

وجاءت نتائج الفترات بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: 21–11 للزمالك
الفترة الثانية: 35–28 للزمالك
الفترة الثالثة: 62–45 للزمالك
الفترة الرابعة: 80–63 للزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة مساء.

ويتواجد الفارس الأبيض في مجموعة النيل ببطولة أفريقيا لكرة السلة BAL بجانب، كوبرا سبورت الجنوب السوداني وإسبوار الكونغولي وفاب الكاميروني وبترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون تايجرز جنوب الإفريقي.

قائمة سلة الزمالك في بطولة إفريقيا BAL

وضمت قائمة سلة الزمالك المشاركة في البطولة 13 لاعبًا هم: أدهم عصام، حازم المشد، أحمد عزب، عمر هشام، إسلام سالم، أحمد ياسر عبد الوهاب، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إدجار سوسا، مايكل ماكيني، داريل ستروبري، أيك ديوجو، خادم رسول مبوب.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعة النيل إلى الأدوار الإقصائية "النهائيات"، والتي ستقام في مايو المقبل بصالة كيجالي أرينا برواندا.

وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى منافسات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL في العام الماضي، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76–63.

الزمالك كوبرا سبورت الجنوب السوداني السودان إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL

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