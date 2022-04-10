ميني تتحدى مازدا مياتا وتويوتا GR86 في سباق تسارع | فيديو

شهدت فئة السيارات الصغيرة تراجعاً كبيراً مؤخراً حيث أصبحت الشركات الكبرى تركز على الفئات الآخرى وبصفة خاصة السيارات متعددة الاستخدامات “SUV”، ورغم ذلك تواجدت سيارات صغيرة مميزة حققت نجاحاً كبيراً مؤخراً في الأسواق العالمية مثل Mini Cooper SE.

قامت قناة The Fast Lane Car بتنظيم سباق تسارع يجمع Mini Cooper SE بسيارتين رياضيتين هم Toyota GR86 و Mazda MX-5 Miata، ويستهدف السباق معرفة مدى استطاعة السيارة الصغيرة على مواكبة سيارتين رياضيتين مخصصتين.

ميني سيربرايس تواجه مازدا مياتا وتويوتا GR86 في سباق تسارع

المواصفات الفنية

تعتبر سيارة تويوتا GR86 الأقوى حيث تأتي مزودة بمحرك بوكسر سعة 2.4 لتر من سوبارو يولد 228 حصانًا (170 كيلووات)، وعزم دوران يبلغ 184 رطلًا (249 نيوتن مترًا)، بينما تأتي سيارة MX-5 Miata RF بمحرك أصغر بسعة 2.0 لتر ينتج 181 حصان (134 كيلو واط) وعزم اقصى للدوران يصل الى 151 رطل قدم (204 نيوتن متر).

ميني سيربرايس تواجه مازدا مياتا وتويوتا GR86 في سباق تسارع

قد لا يكون Mini Cooper SE منافسًا مباشرًا لـ Toyota GR86 و Mazda MX-5 Miata، لكن مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل لديها جاذبية كافية لوضعها في المقدمة على الأخريين في سباق التسارع، وساعدها ذلك في الحصول على بداية قوية عند الإنطلاق.

ميني سيربرايس تواجه مازدا مياتا وتويوتا GR86 في سباق تسارع

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن مقارنة سيارة ميني بسيارتي تويوتا ومازدا على مضمار السباق، حيث قد سيلعب ضبط التعليق والوزن الصافي دوراً كبيراً في سباق التسارع.