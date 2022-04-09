نبيل الحلفاوي عن خسارة الأهلي أمام المصري : شريف وتاو بحاجة للدكة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب فى تدوينة عبر تويتر "‏الحسنة الوحيدة في المباراة معين الشعباني ولاعبيه، كل ماعدا ذلك بالغ السوء موسيماني تشكيلا وتغييرا.. الأهلي.. التحكيم.

وتابع "أما شريف وتاو فهما بحاجة ماسة للدكة فترة يمكن أن ينزلا خلالها كبديلين في أواخر المباراة. عند اللزوم"

سجل هيثم لعيوني الهدف عن طريق رأسية من منطقة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 8 من عمر المباراة على يسار محمد الشناوي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة 19 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في مقدمة الدوري ويتساوى مع الزمالك.