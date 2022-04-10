حسام موافى: اسم موائد الرحمن «عيب» ..فيديو

علق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على موائد الرحمن قائلا:" عيب الرحمن مالوش مائدة ".

وطالب موافى خلال حواره مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،بتغيير الإسم إلى مائدة عباد الرحمن.

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ

وأوضح حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، قائلا:" حضرت مناقشة غريبة جدا وهي أن واحد طلب من صاحب مائدة بتفقد البطاقات الشخصية للذين يدخلونها، فرديت عليه بقول الله تعالى “وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ”.