أحمد عيد معلقا على فوز الزمالك: الماتش بقي بـ 6 نقاط

علق الكابتن احمد عيد ، لاعب الزمالك السابق ، على فوز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز

وكتب احمد عيد عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر “ مكسب حلو و مهم في ظروف صعبة المهم بتكسب و تطلع كل طاقتك الحمد الله .. و عبد الشافي ده بقي الي في حتة تانية و الله .. يالا اهو الحمد الله الماتش بقي ب ٦ نقط ”.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز؛ ليهدد صدارة الأهلي للمسابقة المحلية بتعادله مع الأحمر بنفس رصيد النقاط.

سجل الهدف إمام عاشور بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المقاصة في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 31 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بنفس الرصيد، ولكن مع لعب مباراة أقل من الفارس الأبيض، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري.

واحتسب الحكم محمد الصباحي ركلة جزاء للزمالك؛ بعد تسديدة من أوباما ولمسة يد على لاعب المقاصة، أهدرها أحمد سيد زيزو بعد تسديدة وإنقاذ من محمد مجدي حارس المقاصة فى الدقيقة 7 من زمن المباراة.

وعاد أحمد سيد "زيزو" أساسيا في التشكيل بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد بيراميدز، بينما يعوض محمد عبد الغني زميله محمود حمدي "الونش" الغائب بسبب الإيقاف.

وكان زيزو قد أهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، بالمباراة التي انتهت 3-1 ، لتستمر لعنة إهدار ركلات الجزاء مع زيزو.

وأشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الصفراء فى وجه النجم المغربي أشرف بن شرقي ، فى الدقيقة 50 من زمن المباراة ، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو ألغاها وأشهرالبطاقة الحمراء مباشرة لنجم الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب المقاصة هشام حافظ.