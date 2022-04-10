النصر.. أكبر مساجد الدقهلية يزين المنصورة فى رمضان

اقبل شهر رمضان الكريم بنفحاته وروحانياته التى جعلته شهرا مميزا واكثر ما يميزه صلاة التراويح التى تمتلئ من خلالها المساجد خاصة بعد أزمة كورونا ويقبل على ادائها الكثيرون بخشوع وطمأنينة



حيث تضم محافظة الدقهلية اكثر من خمسة الاف مسجدا فى كافة المدن والقرى، ابرزهم واشهرهم مسجد النصر بمدينة المنصورة والذى أنشئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتبلغ مساحته حوالى 5 ألاف متر مربع وسمي بجامع النصر الكبير لما شهده من انتصارات على مدار سنوات عديده كان ابرزها نصر اكتوبر العظيم كما شهد تشييع جنازات عديدة لشهداء الجيش والشرطه خلال الفترة الماضية.

وشهد هذا المسجد دروسا دينية القاها علماء اجلاء ابرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن الدقهلية والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والكثير من أئمة مصر ورتل فيه القران عددا من المقرئين كالشيخ حمدى الزامل وكان الاقبال على الصلاة والدروس بالمسجد كبيرا خاصة مع تواجد هؤلاء الائمه والعلماء.

وشهد المسجد منذ عام عملبة احلال وتجديد بالمسجد باشراف مديرية الاوقاف كما تم تكثيف الكشافات الاضائية على بعد امتار من المسجد مما اعطى له منظرا وواجهة مميزة



كما يوجد بالمسجد مكانا للسيدات لاداء الصلاة وفى الشهر الكريم يكتظ المسجد بالمصلين لاداء صلاة التراويح ورغم مساحته الكبيرة إلا أن البعض يصلى خارجه بسبب الاعداد الكبيرة.