مصرع شقيقين أسفل عجلات قطار فى الشرقية

شهد مزلقان السكة الحديد بكفر الحاج عمر بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية حادثا مأساويا ، تسبب ف مصرع شقيقين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مركز شرطة فاقوس باستقبال المستشفى المركزى بذات المركز جثتي شقيقين لقي مصرعهما إثر حادث مروري تحت عجلات القطار بكفر الحاج عمر بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية ، وبإجراء المعاينة الأولية والتحريات اللازمة تبين أنه أثناء استقلال شقيقين لدراجة بخارية اصطدما بالقطار، مما أدى إلى مصرعهم فى الحال ، وتبين أن الشقيقين هما الهادي ش ، و ، محمد ش ومقيمين بقرية انقولا التابعة لاكياد البحرية بمركز فاقوس.

تم نقل جثث إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر.