ميدو يهاجم التحكيم: بن شرقي لم يستحق الطرد.. ولاعب المقاصة دهس قدم زيزو

أكد أحمد حسام ميدو أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك لم يستحق الطرد خلال مواجهة مصر المقاصة في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بن شرقي لم يتعمد الدخول بهذا الشكل ضد لاعب مصر المقاصة لم يكن متعمدا وبالتالي، بن شرقي لم يستحق الطرد"

أضاف: "هناك علامات استفهام كبيرة على أداء الحكام في الموسم الحالي"

وختم حديثه قائلا: "هناك كرة كانت تستحق الطرد بالنسبة للاعب مصر المقاصة، بعدما دهس قدم أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، ولم يتم طرد لاعب المقاصة، التحكيم في تراجع مستمر في مصر"