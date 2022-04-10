تعرف على قائمة أسعار سيارات بيستون الجديدة بعد الزيادة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية بيستون عن أسعارها الجديدة لشهر أبريل الجاري مع ارتفاع أسعار الدولار .

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف وكيل سيارات بيستون الصينية تعرضت موديلاتها المختلفة لتغييرات في الأسعار، والتى تبلغ اربع طرازات داخل السوق المحلى المصرى .

1- بيستون T33

بيستون T33

تستمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T33 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 112 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن متر عند 3600 لفة/دقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 168 كم/س، فيما بقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة لاكشري بسعر 355 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر 385 ألف جنيه

2- بيستون T55

بيستون T55

تستمد قوتها من محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي تيربو ، بقوة قدرها 169 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات طراز DCT.

تتسارع السيارة بيستون T55 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.9 ثانية .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة ديلوكس بسعر 450 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر 470 ألف جنيه

- فئة بريميوم + بسعر 490 ألف جنيه

3- بيستون T77

بيستون T77

وتعتمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو على محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر.

وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/س ، واستهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة كمفورت بسعر 455 ألف جنيه

- فئة ديلوكس بسعر 475 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر 499 ألف جنيه

4- بيستون B70

بيستون B70

تستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس اوتوماتيكية الأداء DGS تتكون من 7 سرعات .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة ستاندرد بسعر 425 ألف جنيه

- فئة كمفورت بسعر 485 ألف جنيه

- فئة ديلوكس بسعر 499 ألف جنيه.