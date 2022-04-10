عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على قائمة أسعار سيارات بيستون الجديدة بعد الزيادة

بيستون B70
بيستون B70

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية بيستون عن أسعارها الجديدة لشهر أبريل الجاري مع ارتفاع أسعار الدولار . 

 

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف وكيل سيارات بيستون الصينية تعرضت موديلاتها المختلفة لتغييرات في الأسعار، والتى تبلغ اربع طرازات داخل السوق المحلى المصرى .

 

1- بيستون T33

بيستون T33

تستمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T33 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 112 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن متر عند 3600 لفة/دقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 168 كم/س، فيما بقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة لاكشري بسعر 355 ألف جنيه 

- فئة بريميوم بسعر 385 ألف جنيه 

 

2- بيستون T55

بيستون T55

تستمد قوتها من محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي تيربو ، بقوة قدرها 169 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات طراز DCT.

تتسارع السيارة بيستون T55 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.9 ثانية . 

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة ديلوكس بسعر 450 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر 470 ألف جنيه

- فئة بريميوم + بسعر 490 ألف جنيه

 

3- بيستون T77

بيستون T77

وتعتمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة  T77 برو على محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر. 

وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/س ، واستهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم.   

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة كمفورت بسعر 455 ألف جنيه

- فئة ديلوكس بسعر 475 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر 499 ألف جنيه

 

4- بيستون B70

بيستون B70

تستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس اوتوماتيكية الأداء DGS تتكون من 7 سرعات .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة ستاندرد بسعر 425 ألف جنيه

- فئة كمفورت بسعر 485 ألف جنيه

- فئة ديلوكس بسعر 499 ألف جنيه. 

أسعار الدولار أسعار سيارات بيستون بيستون T33 بيستون T55 بيستون T77 بيستون B70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك بمقدار ربع مليار جنيه .. تفاصيل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة قرب كييف

البسوا شتوي .. الأرصاد : انخفاض جديدة في الحرارة بدءا من الثلاثاء | فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار تويوتا كورولا موديل 2022 فى مصر

أخبار السيارات.. ارتفاع أسعار هيونداي توسان 2022 .. طرح نيسان صني موديل 2023 في مصر.. jeep wrangler موديل 2022 في السعودية

بمحرك V8 .. فورد تعلن إطلاق الجيل الجديد من موستانج العام المقبل

تعرف على أول مظاهرة في التاريخ للمطالبة بقيادة المرأة للسيارات بالسعودية

بزيادة جديدة.. ارتفاع أسعار هيونداي كريتا موديل 2022 فى مصر

طرح نيسان صني موديل 2023 في مصر بزيادة سعرية

ارتفاع اسعار هيونداي توسان 2022 فى مصر

سعر ومواصفات jeep wrangler موديل 2022 في السعودية

ترشيحاتنا

الفلاحين : نتوقع توريد 6 ملايين طن من القمح للحكومة

مفتي الجمهورية: علينا أن نتحلَّى بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات

هونر تنافس آيفون بهاتف 5G بكاميرات مميزة

أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة قرب كييف

شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2022

لها أصول مصرية.. من هي مارين لوبان منافسة ماكرون الشرسة على رئاسة فرنسا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فيديو

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ