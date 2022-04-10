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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مداهمة الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين على خلفية هجوم بني براك

مداهمات جيش الاحتلال
مداهمات جيش الاحتلال للضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 8 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية على خلفية حادث إطلاق النار بمدينة بني براك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، افيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قوات من وحدات خاصة وأخرى لجيش الدفاع شنت الليلة الماضية حملة واسعة في قرية يعبد شمال السامرة شملت حملة اعتقالات وأعمال تمشيط بحثًا عن وسائل قتالية في القرية التي انطلق منها منفذ عملية بني براك".

وزعم: "خلال الحملة اعتقلت القوات ثمانية مطلوبين ضالعين في تنفيذ أعمال إرهابية"، لافتا: "قامت قوات أخرى بأعمال تمشيط في القرية بحثًا عن أسلحة وعثرت ع ذخيرة وملابس عسكرية إسرائيلية في منزل أحد المشتبه فيهم، بالإضافة إلى ضبط عبوة ناسفة بمنزل آخر كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ عملية".

ونفذت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، غارات واسعة النطاق في جنين وقرية يعبد ومخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تنفذ عمليات في منطقة جنين لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ودارت مواجهات في يعبد أصيب خلالها 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدد آخر بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، كما حاولت قوات الاحتلال دهس شاب خلال الاقتحام.

استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

إسرائيل تنشر قوات إضافية على حدود غزة بعد هجوم بني براك

إسرائيل فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية حادث إطلاق النار بمدينة بني براك بني براك

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