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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: حسن الظن يحمي الإنسان من الضغط والشريان التاجي

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن فضائل حسن الظن، موضحا أنه يحمي الإنسان من الضغط والسكر والشريان التاجي.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الظن هو كثرة التفكير مما يؤثر على العقل ويتحول إلى مرض.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الفاسق هو من خرج عن الخط ولذا عندما يأتي بنبأ هناك حلان الأول أن تتبين حقيقة ما قاله أو أن تتثبتوا. 

حسن الظن سيعود بالنفع والإيجاب على صاحبه


وأضاف حسام موافي ، أن حسن الظن سيعود بالنفع والإيجاب على صاحبه، مضيفًا أنه من يحسن الظن بالله، يجب أن يحسن العمل، فلا يعقل أن يقول الزاني أو شارب الخمر أنه يحسن الظن بالله.
 

حسام موافي حسن الظن الانسان الضغط الشريان التاجي

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