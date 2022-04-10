محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه.. صور

تمكن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه علي طريق ترعة الاسماعيلية بنطاق المدينتين حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ أقصي العقوبات القانونية للسائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتسبب الحوادث موجها بضرورة التعامل بكل شده مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ القليوبية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة ، كما ضبط المحافظ خلال الجولة أيضا سيارة نقل تتبع الوحدة المحلية بصنافير بمركز قليوب لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها.

وكلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاة السائق والتنبيه علي جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية مشيرا ان المحافظة قامت بتوفير أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها.



من ناحية اخرى أكد محافظ القليوبية أن مشروع ممشى النيل ببنها من المشروعات المهمة التي تعمل المحافظة على الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المشروع ملك لكل أبناء المحافظة ليكون متنفسا لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع جهاز القاهرة الفاطمية القائم على تنفيذ المشروع لدفع الأعمال وتذليل المعوقات والتنسيق مع جميع الأطراف المشاركة لسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة (ب) والمرحلة (ج) من أعمال إنشاء ممشى النيل بمدينة بنها.



ووجه محافظ القليوبية بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل .



كما وجه المحافظ بسرعة البدء في إنشاء المرحلة (د) والتي تبدأ من عند نادي الشرطة ببنها بطول 1200 متر، مشددا على ضرورة التنسيق مع مديرية الري في البدء في أعمال تدبيش نهر النيل في تلك المنطقة لتسليم الموقع للشركة المنفذة.

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