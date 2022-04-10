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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعاني من تجاهل فيريرا.. تقرير مغربي : أيام أوناجم معدودة في الزمالك

محمد أوناجم لاعب
محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك

أكد تقرير صحفي، رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع “لو 360 سبورت" المغربي، أن أيام محمد أوناجم في الزمالك باتت معدودة، حيث ينتهي تعاقده  بنهاية الموسم الحالي، ولا تخطط إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده.

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وأضاف الموقع، أن محمد أوناجم يعاني من تجاهل فيريرا، حيث استبعده المدير الفني البرتغالي من قائمة الزمالك لمواجهتي بيراميدز ومصر المقاصة.

وشارك محمد أوناجم مع الزمالك في 9 مباريات في مسابقة الدوري المصري  هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف.

كما خاض محمد أوناجم 5 مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الوداد يكشف موقفه من عودة أوناجم:

أوضح محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي “مؤخرا” حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديه مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي لاعبي الزمالك.

وقال طلال في تصريحان تلفزيونية: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي دائمًا مرحب بهما في الوداد، لكن ليس هناك تأكيد بوجود مفاوضات للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لقد تفاجئنا بما جاء في قرارات إدارة الزمالك وله كامل الاحترام، لكن ليس هناك أي مستجدات من جانبنا بهذا الشأن حتى الآن".

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