قطاع الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين..صور

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – أسيوط– دمياط– الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (6855) بطاقة رقم قومى وعدد (12557) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر استمرار القوافل بها عدا محافظات (أسيوط) اعتبارا من السبت الموافق 9/4/2022 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأمورية لعدد (6) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له..حيت يتم تلقى إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).



كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.



ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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