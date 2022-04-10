إيداع طفلة دور رعاية بعدما تركتها والدتها مع حارس عقار بالمهندسين وهربت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إجراء حوار مع حارس عقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، قرر بقيام سيدة مجهولة بترك طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ويناشد من يتعرف عليها إعادتها لذويها.

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد حارس العقار المعنى بمقطع الفيديو بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وبإستدعائه قرر أنه بتاريخ 4 الجارى حضرت لمحل عمله إحدى السيدات تقوم بإستجداء المارة وتركت طفله وطلبت منه رعايتها وإنصرفت.. وبمناقشة الطفلة المذكورة قررت أنها لا تعلم أى بيانات عن ذويها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد والدة الطفلة (بدون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين أنها تعانى من إضطرابات نفسية.

وبمناقشة شقيقها (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) قرر أن شقيقته مضطربة نفسياً وكانت دائمة التغيب عن المنزل.

وبالعرض على الجهات المختصة أشارت إلى أن الأم تعانى من إضطرابات نفسية وأوصت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحمايتها وضمان سلامتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.