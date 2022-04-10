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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن هاتف وان بلس للشباب بمعدل شحن 150 واط

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف قدوم هاتف جديد من وان بلس للشباب

كشفت تسريبات مصورة تصميم وعدد من مواصفات هاتف جديد من شركة وان بلس الصينية من فئة Ace ومخصص الفئة الشباب والفئة المتوسطة، وسيدعم عدد من التقنيات منها تقنية الشحن السريع معدل 150 واط ، كما سيحصل علي ذاكرة عشوائية جيدة لتشغيل الألعاب الثقيلة بكفاءة عالية.

 

وبحسب موقع 91Mobiles فإن هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد هو الأول من هذه الفئة منذ عام 2020 ، وسيأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، وجودة + FullHD، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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 تسريبات مصورة تكشف قدوم هاتف جديد من وان بلس للشباب بمعدل شحن 150 واط


وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر Sony IMX766 من شركة سوني، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8  ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 2  ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED .

 تسريبات مصورة تكشف قدوم هاتف جديد من وان بلس للشباب بمعدل شحن 150 واط

 

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace بمعالج قوي من نوع Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة تخزين عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Android 12 .

OnePlus Ace phone
 تسريبات مصورة تكشف قدوم هاتف جديد من وان بلس للشباب بمعدل شحن 150 واط

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace الجديد علي بطارية سعو 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 150 واط ، وهو أعلى معدل للشحن السريع الهواتف الذكية حتى الأن، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة microSD .

 

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