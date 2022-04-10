عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك .. أحدث أسعار هيونداي i20 موديل 2022.. صور

لمحبي الهاتشباك ..
لمحبي الهاتشباك .. احدث اسعار هيونداي i20 موديل 2022

شهدت النسخة هيونداي i20 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمية السوقية خلال الأيام الماضية، حيث قدرت الزيادة بحوالي 36 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

 هيونداي i20 موديل 2022

مواصفات السيارة هيونداي i20 موديل 2022 

 

تحتوي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

 هيونداي i20 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي i20 موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، وعدة تجهيزات أخرى مثل حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ونظام صوتي وترفيهي، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

 هيونداي i20 موديل 2022

وتأتي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بجنوط رياضية يصل قياسها إلى 16 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4040 مم، وبعرض يبلغ 1775 مم، و 1450 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 351 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2580 مم.

 هيونداي i20 موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي i20 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 هيونداي i20 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 309 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 375 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف جنيه

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.

هيونداي I20 موديل 2022 I20 موديل 2022 هيونداي I20 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

موعد صرف معاشات مايو 2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبو جبل: أهرب من أمي بسبب الأكل..وغيرت رقمي بسبب المعجبات

أحمد موسى: 2011 سببا في رحيل حسن شحاتة من تدريب المنتخب.. فيديو

برشلونة يخطف فوزا +90 من ليفانتي ويعزز موقعه في وصافة الليجا

تحصيل مستحقات الموانئ وشركات التوكيلات الملاحية بالجنيه.. هل يوقف الضغط على الدولار؟

غزو أوكرانيا.. انفجارات عنيفة تهز خاركيف وميكولايف

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ