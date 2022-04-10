لمحبي الهاتشباك .. أحدث أسعار هيونداي i20 موديل 2022.. صور

شهدت النسخة هيونداي i20 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمية السوقية خلال الأيام الماضية، حيث قدرت الزيادة بحوالي 36 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

هيونداي i20 موديل 2022

مواصفات السيارة هيونداي i20 موديل 2022

تحتوي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

هيونداي i20 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي i20 موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، وعدة تجهيزات أخرى مثل حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ونظام صوتي وترفيهي، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

هيونداي i20 موديل 2022

وتأتي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بجنوط رياضية يصل قياسها إلى 16 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4040 مم، وبعرض يبلغ 1775 مم، و 1450 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 351 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2580 مم.

هيونداي i20 موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي i20 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي i20 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 309 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 375 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف جنيه

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.