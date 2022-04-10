نادر السيد: أنا زملكاوى وغير ندمان على اللعب لـ الأهلي

أكد نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك والأهلى السابق، أن كل ما يتداول من تصريحات بأنى ندمان على الانتقال إلى الاهلى غير صحيح، واحترم الأهلى كثيرا وفخور بالفترة التي قضاها.

وقال نادر السيد خلال تصريحات لـ المذيعة نجلاء حلمى في برنامج "النجوم في رمضان.. بابا حبيبي": "الانتقال إلى الأهلى شرف كبير لأى لاعب مهما كان اسمه، وأنا سعيد جدا بالفترة التي قضيتها على المستوى الشخصى والاحترافى".

وأضاف حارس الأهلى السابق: "لم تكن فترة الأهلى كما كنت أرغب بسبب بعدى عن الملعب، وأى لاعب يحب أن يشارك بشكل أساسى ويساهم في كل البطولات التي تحققت، ولكن لم تأت الرياح بما أردت ولكنى اعتز جدا بهذه الفترة، ولم أقل في يوم من الأيام أنى ندمان على الانتقال للأهلى".

وعن انتمائه، قال نادر السيد: "أنا زملكاوى وأصلى هو الزمالك وتربيت فيه وكل انتمائى وأسرتى له، واللعب للأهلى قمة المهنية والاحتراف كلاعب، ولكن كمشجع أنا أنتمى للقلعة البيضاء.

وأضاف: "حراسة المرمى حاليا في مصر بخير بوجود حراس كبار مثل الشناوى وأبو جبل، ولكن أتمنى في يوم من الأيام أن يصل ابنى أحمد إلى أن يكون حارس مصر الأول، لأنه مشروع حارس كويس بشهادة كل مدربيه وحاليا محترف في الدورى البرتغالى ويشارك باستمرار ومحافظ على صيامه خلال المباريات والنادى متفهم ذلك".