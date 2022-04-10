عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة علي حريق شب فى مخلفات زراعية بالقليوبية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب حريق بمخلفات زراعية على الطريق السريع بنها المنصورة بمحافظة القليوبية أمام قرية المنشأه الصغرى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق  بمخلفات زراعية على الطريق السريع بنها المنصورة، أمام قرية المنشأه الصغرى.
انتقلت على الفور قوات الامن لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية الحماية المدنية أمن القليوبية بنها المنصورة مدير الحماية المدنية سيارات الإطفاء طريق بنها المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

موضوعات متعلقة

المشدد 15 عاما للمتهمين بخطف سائق وسرقته بالإكراه في القليوبية

عودة الحركة المرورية للطريق الحر فى القليوبية بعد رفع آثار انقلاب ميكروباص

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر في القليوبية

ترشيحاتنا

كلوب: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كانت حلبة ملاكمة

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ