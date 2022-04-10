السيطرة علي حريق شب فى مخلفات زراعية بالقليوبية

شب حريق بمخلفات زراعية على الطريق السريع بنها المنصورة بمحافظة القليوبية أمام قرية المنشأه الصغرى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمخلفات زراعية على الطريق السريع بنها المنصورة، أمام قرية المنشأه الصغرى.

انتقلت على الفور قوات الامن لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.