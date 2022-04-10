عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد |فيديو

ايلون ماسك يستعرض
ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية

عقدت تسلا في يوم الخميس 7 أبريل حدث Cyber ​​Rodeo الذي احتفل بالافتتاح الرسمي لمصنع السيارات الكهربائية الجديد في أوستن، تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، وإلى جانب الكثير من الموسيقى والألعاب النارية والطائرات بدون طيار التي تحلق في تشكيل سيارات الشركة، صعد Elon Musk مرتديًا قبعة الكاو بوي الشهيرة ونظارات شمسية داكنة المنصة لمناقشة ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

انطلق ماسك على خشبة المسرح في أول إنتاج لـسيارة Tesla Roadster وبينما كان الحشد متحمسًا لرؤية الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، جاء أول إعلان كبير لأحد اكبر واشهر المفاهيم المستقبلية التي كشفت عنها الشركة الامريكية مؤخراً، وهو إصدارًا تجريبيًا واسعًا من برنامج Tesla للقيادة الذاتية الكاملة سيصدر لاحقًا هذا العام.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

بدأ في الترويج للحجم الهائل لمصنع تكساس، الذي تبلغ مساحتة 338 مليون قدم مربع، إذا كان يقف عموديًا فسيبلغ ارتفاعه 3826 قدمًا (1166 مترًا). للمقارنة، مقارنتا ببرج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 2.722 قدمًا (829 مترًا).

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

يقول ايلون ماسك أنه عند التشغيل الكامل يجب أن يكون المصنع في تكساس قادرًا على إنتاج حوالي مليون سيارة سنويًا، واشار الى ان حوالي 500000 من السيارات المنتجة في المصنع ستكون من طراز Y، وإن Cybertruck سيُطرح للبيع في عام 2023 ويأتي أيضًا من هذا المصنع.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

ستصنع Teslaأيضًا بطاريات في هذا المصنع، حيث تعد جزء من مجموعة إنتاج صانع السيارات، وبالنظر إلى المستقبل، يقول ماسك إن سيارة أجرة آلية في الطريق، وهي "تبدو مستقبلية تمامًا بالإضافة إلى ذلك فإن الإصدار الأول من روبوت أوبتيموس سيأتي في عام 2023. ويعتقد ماسك أنه "سيغير العالم بدرجة أكبر حتى من السيارات".

بعد عرض بعض الوحدات الأولى من طراز Y القادمة من المصنع الجديد، ظهرت شاحنة Cybertruck المستقبلية على خشبة المسرح.

Cyber ​​Rodeo تسلا تكساس سيارات Elon Musk Tesla Roadster

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

موضوعات متعلقة

بوجاتي تكشف عن شيرون سوبر سبورت المخصصة بموجات الضوء.. صور

إيه بي تي ترفع أداء كوبرا فورمينتور VZ5 إلى 444 حصان.. صور

هياكل عملاقة وتعديلات خارقة.. أغرب السيارات في العالم.. صور

تويوتا تنفي وجود خطط للانسحاب من إنتاج السيارات في المملكة المتحدة.. تفاصيل

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022.. صور

بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة.. صور

ميني تتحدى مازدا مياتا وتويوتا GR86 في سباق تسارع | فيديو

ميتسوبيشي توقف إنتاج وبيع السيارات في روسيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كلوب: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كانت حلبة ملاكمة

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ