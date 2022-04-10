ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد |فيديو

عقدت تسلا في يوم الخميس 7 أبريل حدث Cyber ​​Rodeo الذي احتفل بالافتتاح الرسمي لمصنع السيارات الكهربائية الجديد في أوستن، تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، وإلى جانب الكثير من الموسيقى والألعاب النارية والطائرات بدون طيار التي تحلق في تشكيل سيارات الشركة، صعد Elon Musk مرتديًا قبعة الكاو بوي الشهيرة ونظارات شمسية داكنة المنصة لمناقشة ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

انطلق ماسك على خشبة المسرح في أول إنتاج لـسيارة Tesla Roadster وبينما كان الحشد متحمسًا لرؤية الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، جاء أول إعلان كبير لأحد اكبر واشهر المفاهيم المستقبلية التي كشفت عنها الشركة الامريكية مؤخراً، وهو إصدارًا تجريبيًا واسعًا من برنامج Tesla للقيادة الذاتية الكاملة سيصدر لاحقًا هذا العام.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

بدأ في الترويج للحجم الهائل لمصنع تكساس، الذي تبلغ مساحتة 338 مليون قدم مربع، إذا كان يقف عموديًا فسيبلغ ارتفاعه 3826 قدمًا (1166 مترًا). للمقارنة، مقارنتا ببرج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 2.722 قدمًا (829 مترًا).

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

يقول ايلون ماسك أنه عند التشغيل الكامل يجب أن يكون المصنع في تكساس قادرًا على إنتاج حوالي مليون سيارة سنويًا، واشار الى ان حوالي 500000 من السيارات المنتجة في المصنع ستكون من طراز Y، وإن Cybertruck سيُطرح للبيع في عام 2023 ويأتي أيضًا من هذا المصنع.

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

ستصنع Teslaأيضًا بطاريات في هذا المصنع، حيث تعد جزء من مجموعة إنتاج صانع السيارات، وبالنظر إلى المستقبل، يقول ماسك إن سيارة أجرة آلية في الطريق، وهي "تبدو مستقبلية تمامًا بالإضافة إلى ذلك فإن الإصدار الأول من روبوت أوبتيموس سيأتي في عام 2023. ويعتقد ماسك أنه "سيغير العالم بدرجة أكبر حتى من السيارات".

بعد عرض بعض الوحدات الأولى من طراز Y القادمة من المصنع الجديد، ظهرت شاحنة Cybertruck المستقبلية على خشبة المسرح.