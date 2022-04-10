برلماني في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: يوم العزة وملحمة مصرية خالصة

هنأ احمد مهني ، عضو مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.



وتقدم أحمد مهني خلال بيان له بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر، مؤكدًا على أن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.



وأوضح مهني أنه تهل علينا اليوم، الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والتي يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي فى العالم، وتحطيم دفاعات خط برليف الحصينة وتلَّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.