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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم ببني سويف

حادث
حادث

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم  بينهم طفلين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري السحارة، في محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.


تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام كوبري السحارة، دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بــ 4 سيارات إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونفلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


كان  قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي المصابين،  قد استقبل  الحلات وهم: أرزاق قرني سلطان، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، طارق محمد سيد 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، كريمة قرني سلطان 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، جنا محمد سيد 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، أحمد محمد سيد 4 سنوات، مصاب بجروح و كدمات، محمد سيد محمود 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالرحمن فيصل صادق 25 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وتم  اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية.

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